Doğaseverler, Varda Köprüsü'nü gezdi

Malik GÖDELİNER/ADANA, ()-ADANALI doğaseverler, Karaisalı ilçesinin tarihi ve turistik bölgelerine doğa yürüyüşü ve kültür gezisi düzenledi.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), tarafından Kapıkaya kanyonu, yerköprü ve Varda Köprüsü'nü kapsayan geziye 40 kulüp üyesi katıldı. Türkiye’nin en güzel kanyonları arasında yer alan Kapıkaya kanyonunda yürüyüşe başlayan üyeler, Çakıt çayı üzerindeki Yerköprü’de verdikleri çay molasının ardından Hacıkırı’da bulunan ve 1912 yılında Almanlar tarafından yapılan tarihi Varda Köprüsü’ne ulaştı. Doğa tutkunları burada bol bol anı fotoğrafı çekildi.PRODOSS Kulübü yöneticisi Burak Alptekin, “Ülkemizin en güzel kanyonlarından biri olan kapıkaya kanyonu ve bitiminde bulunan mükemmel yapısıyla Varda köprüsünün iç ve dış turizme kazandırılması için gerekli alt yapının ivedilikle yapılması gerekiyor” dedi.

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