Doğantaş grup yolu asfaltlanıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ta Doğantaş Mahallesi grup yolunu asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatları ile asfaltsız yol bırakmamak için çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gazipaşa'dan Kaş'a çalışma yapıyor.

Asfalt seferberliği kapsamında, kırsal mahalle yolları asfaltla kaplanıyor. Ekipler son olarak Kaş ilçesine bağlı Doğantaş Mahallesi grup yolunda çalışma başlattı. Altyapı çalışmalarının ardından 1 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmasına geçildi. Sathi asfaltla kaplanan yol, konforlu ve güvenli hale geliyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Doğantaş'taki çalışmaları yerinde inceledi.

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