Doğanlar Kültür Merkezi açılışa hazırlanıyor

BORNOVA Belediyesi'nin temelini 11 Temmuz 2017'de attığı Doğanlar Kültür Merkezi tamamlandı.

Önce Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan, ardından Pınarbaşı Kültür Merkezi'ni hizmete açan Bornova Belediyesi, Doğanlar Kültür Merkezi'ni de bitirdi. İnşatı bir yılda bitirilen ve önümüzdeki günlere hizmete açılması planlanan Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Doğanlar Mahallesi'nde başta Bornova Stadı olmak üzere pek çok yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölgede son dört yılda bugüne kadar yapılan yol kadar yolu kullanıma açtık. Şimdi de vatandaşlarımız istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projemizde daha sona gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Doğanlar Mahallesi 1517 Sokak'taki 1.700 metrekarelik alanda inşa edilen Çok Amaçlı Kültür Merkezi, çağdaş mimarisiyle dikkat çekiyor. 3 katlı Kültür Merkezi'nin bodrum katı otopark olarak kullanılacak. Engelli vatandaşların kullanımı için düzenlemelerin de yapılacağı Tesiste, Kadın Danışma Merkezi ve bu bölüme ait atölyelerin yanı sıra çok amaçlı bir salon bulunacak. Yaklaşık 2 bin aileye hizmet veren Dost Market'in Doğanlar Şubesi de bu Merkez'e taşınacak.

İZMİR, ()

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