Doğanın içerisine modern tesis

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, belediye olarak 17 bin dönümlük Atakum Kent Ormanı içerisinde, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ‘Yayla Konaklama Tesisleri’ inşaatına başladıklarını belirterek, Samsun’un önemli doğa turizmi merkezlerinden birini Atakum ilçesine kazandırdıklarını söyledi.

Şehir merkezine yürüme mesafesindeki Kent Ormanı içerisinde, Samsun’un doğa turizmine önemli katkılar sunacak bir tesisin yapımını sürdürdüklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Tamamı doğal ahşaptan oluşan bungalovlar, resepsiyon ile kafeterya, çocuk oyun grupları ve yürüyüş yollarıyla, 17 hektarlık önemli bir doğal yaşam alanını vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" dedi.

DOĞANIN İÇİNDE MODERN TESİS

Atakum Belediyesi Yayla Konaklama Tesislerinin önemli bir doğal yaşam alanı olacağını ifade eden Başkan Taşçı, "17 bin dönümlük Kent Ormanının içerisinde Atakum Belediyesi olarak yapımını sürdürdüğümüz ‘Yayla Konaklama Tesisleri’ projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Samsun’un şehir merkezine en yakın, yürüme mesafesindeki en büyük ormanında, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen hemşerilerimiz için, 10 bungalov ile birlikte resepsiyon, kafeterya, yürüyüş yolları ve çocuk oyun gruplarından oluşan Yayla Konaklama Tesislerimiz, şehre turist çeken ve turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir doğal yaşam alanı olacak" diye konuştu.

'SAMSUN’A TURİST ÇEKECEK'

Samsun’un şehir içindeki en büyük ormanında sürdürdükleri çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanacağını belirten Başkan Taşçı, "Doğallığı korumak adına titizlikle çalıştığımız orman alanında, en ufak bir beton yapıya dahi yer vermiyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Samsun’a turist çekecek ve şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirecek önemli bir tesisi daha Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırmış olacağız. Karadeniz’in turizm cenneti Atakum’a, doğa turizmi konusunda güç katacak olan bu çalışmamızı, Ekim ayı içerisinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

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