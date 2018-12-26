Doğançay'ın eserleri Antalya'da

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ÇAĞDAŞ resim sanatının ustalarından merhum ressam Burhan Doğançay'ın eserlerinin yer aldığı sergi Antalya'da açıldı.

Şebnem Bahar Art &Design Gallery'deki serginin açılışını galerinin işletmecisi sanatçı Şebnem Bahar, Burhan Doğançay'ın hayatını anlatarak yaptı. Bahar, Doğançay için "Babasının teşvikiyle başlayan resim çalışmaları, Ankara Üniversitesi'nde aldığı hukuk eğitiminin ve 1955'te Paris'te bitirdiği ekonomi doktorasının önüne geçerek sanat serüveninin başlangıcı oldu" dedi.

Burhan Doğançay'ın 2013 yılında yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bahar, "Burhan Doğançay, insanların kent duvarlarında bıraktığı izleri incelemiş, silinen yazıları, üstü örtülü panoları, farklı coğrafyalardan ikonlaşmış siyaset ve sanat insanlarını tuvallerine taşımış. Zamanın ruhunun coğrafyalara göre kılık değiştirdiğini fark ettiğimiz eserlerinde, tüketim ve iletişim gibi meseleleri irdelemiş, yırtılmış afişleri ve çok katmanlı duvarları, birer hazır nesne olarak görmüş, kendine özgü üslubuyla da yorumlamıştır" diye konuştu.

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda kişisel sergi açan, birçok eseri yurt içinde ve yurt dışındaki müzelerin özel koleksiyonlarında yer alan Burhan Doğançay'ın eserleri, sanatçı, sanatsever, güzel sanatlar lisesi ve fakülte öğrencileri ve akademisyenlerden büyük ilgi gördü. Doğançay'ın kendine özgü teknik ve yorumlarından oluşan eserlerinden oluşan sergi, 28 Ocak 2019 tarihine kadar açık kalacak.

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