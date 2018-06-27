Doğan: Çiftçilerimiz tohum ve fide-fidan desteği fırsatını kaçırmamalı



ADANA,()- ADANA'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2018 yılı Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım ve Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği başvurularının 29 Haziran Cuma günü sona ereceğini hatırlattı.

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ

Mehmet Akın Doğan, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir, kanola, susama 4 lira, çavdar, tritikale, yulafa 6 lira, çeltik için 8 lira, arpa, buğday için 8,5 lira, fiğ, korunga, yem bezelyesine 20 lira, yer fıstığına 15 lira, yoncaya 30 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, soya için 20 lira, patates için 80 lira ödeme yapılacağını açıkladı.

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN-FİDE DESTEĞİ

Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi, çilek fidesi için dekar başına 400 lira, diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (bağ ve nar hariç) dekar başına 280 lira olacağını belirten Doğan, orijinal-temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek verileceğine dikkat çekti. Tohum ve fide-fidan desteği başvurularının, Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılabileceğini kaydeden Doğan, belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlandığını vurguladı.

Belirtilen sürede başvurularını yapmayan çiftçilerin destekten yararlanamayacağını ifade eden Doğan, "Üreticilerimiz son iki günde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak, kayıtlarını bir an önce yapmaları gerekiyor" dedi.

ARANAN ŞARTLAR

Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda şu şartlar aranıyor:

"Sertifikalı fidan-fide yetkili üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmeli. Referans laboratuvar olarak kabul edilen TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan veya antepfıstığı anacı üretim materyali sertifika belgesine sahip olunmalı. Açık köklü ve tüplü fidanlar ile antepfıstığı çöğürü kullanıldığında; 2016 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporuna şartı aranmaz; 2018 yılında faturalandırılmış fidanlarda ise bitki muayene raporuna sahip bulunmalı. Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2017 ve 2018 yılı sertifikasına sahip olmalı. Kapama bahçenin 2018 üretim yılında tesis edilmesi gerekir. Dikimler Bakanlıkça belirlenen minimum dikim normlarına uygun yapılmalı. Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek ve muzda en az 1 yıl diğerlerinde en az 5 yıldır."

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