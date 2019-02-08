Doğaltaş ihracatçıları Hindistan’dan ihracat bağlantılarıyla döndü

TÜRKİYE’nin yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandıran, yaptığı katma değerli ihracatla dış ticaret açığının kapanmasına destek olan doğaltaş ihracatçıları, Hindistan'daki fuarda yeni ihracat bağlantıları yaptı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Hindistan’ın Jaipur kentinde düzenlenen Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenen 'ticaret heyeti organizasyonu'na 9 firma katılarak, hem Hindistanlı doğaltaş ithalatçılarıyla, hem de Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı’na dünyanın dört bir tarafından gelen doğaltaş ithalatçılarıyla verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Hindistan’ın doğaltaş ithalatında kotaları kaldırması sonrasında Türk doğaltaş sektörü için öncelikli pazarlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, en büyük ihraç pazarları Çin'deki daralmayı Ortadoğu, Amerika ve Hindistan’a yapacakları ihracat artışı ile kapatmayı ve ihracat hedeflerine ulaşma amacında olduklarını kaydetti.

DOĞALTAŞ İHRACATINDA HEDEF 7 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında İtalya, Dubai ve Muskat’a başarıyla sektörel ticaret heyeti organizasyonu yaptığı bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, "Doğaltaş sektöründe ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, dünya doğaltaş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye’nin, dünya doğaltaş ihracatından da en az yüzde 35 pay alması. Bu da bugün 2.2 milyar dolar seviyesinde olan doğaltaş ihracatımızı 7-8 milyar dolar aralığında çıkması anlamına geliyor. Amacımız, 2023 yılına kadar bu hedefe ulaşmak" dile konuştu.

Hindistan sektörel ticaret heyeti programına katılan 9 Türk firması ilk gün 32 yabancı alıcı firmanın yer aldığı ikili görüşmelerine katılırken, ikinci gün fuarı gezdi. Fuar sırasında Hindistan’da doğaltaş sektöründe önemli ve en büyük ithalatçılar arasında yer alan firmaların stantları ziyaret edildi ve üst düzey yöneticileri ile görüşme imkanı elde edildi.

Türk doğaltaş ihracatçıları üçüncü gün ise; Hindistan’da doğaltaş sektöründe en önemli ithalatçıların bulunduğu Kishangrah bölgesinde bazı firmaların fabrikalarını, üretim yerlerini gezdi, üst düzey yöneticilerin katılımı ile bir araya geldi.

İki yılda bir gerçekleştirilen Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı, bu yıl 10'uncu kez düzenlendi. Fuara 425 firma katılırken, 25 bin kişi ziyaret etti. Fuara üretici, ihracatçı, ithalatçı, tasarımcı ve sektördeki tüm taraflar katılıyor.

İZMİR, ()

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