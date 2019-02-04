Doğalgaz kutusuna ve 2 otomobile çarpan sürücü yaya olarak kaçtı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle önce bir evin doğalgaz kutusuna, ardından park halindeki 2 otomobile çarpan kimliği belirlenemeyen sürücü yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

kaza, Osmanie Mahallesi Gaziler Sokak'ta gece meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 PB 425 plakalı otomobil, sokakta seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir evin doğalgaz kutusuna, ardından park halindeki 2 otomobile çarptı. Sürücü, kazanın ardından duran otomobilden inip, yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Haber verilmesi üzerine gelen İNGAZ ekipleri de doğal kutusunu kontrol etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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