Doğal ürünler bahçesi sezonu açıyor

KAYSERİ,() - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı’nın yanında açılan doğal ürünler bahçesi ve pazarı yarın açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak projelerinden birisi olan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı hafta sonu kapılarını açacak. 60 bin metrekarelik alanda kurulan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda organik tarım eğitiminden geçen 48 üretici tarafından tamamen doğal ve yerli ürünler üretiliyor. Doğal ve organik beslenmek isteyen tüketiciler, üretim bahçelerinin hemen yanında kurulan pazardan cumartesi ve pazar günleri alışveriş yapabilecek.

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