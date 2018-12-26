DOĞAKA'nın 86. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) 86. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Hatay’da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile ilgiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasın yapan Hatay Valisi Doğan, yılın son toplantısında 2018 yılının değerlendirmesi ile 2019 planlarının konuşulacağını belirterek, "2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı bulunan projelerle ilgili uygulama dönemi başlatılmıştır. 2019 yılında uygulanması planlana yeni destek programları ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Toplam 27 milyon TL. Ayrıca; Hatay Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim araştırma ve Kontrol Merkezi, Hatay Kireçlik Yarma Sistemi Ortak Kullanım Tesisi, İskenderun Teknik Üniversitesi Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi ve Osmaniye Denetimli Serbestlik Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezi projeleri bugünkü toplantı da ön değerlendirmeye alınacaktır. Ajans olarak bölgemizdeki sektörlerin ve firmaların tanıtımına yönelik çalıştay, konferans ve fuar gibi organizasyonlara destek sağladık" dedi.

Toplantı, Vali Doğan’ın açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

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