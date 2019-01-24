DOĞAKA 2019 yılı Mali Destek Programları tanıtıldı

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-HATAY, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde uygulanacak olan DOĞAKA 2019 Yılı Mali Destek Programları'nın ilanı ve tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, İlçe Belediye Başkanları, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, STK ve Oda temsilcileri ile iş ve meslek dünyasından çok sayıda girişimci katıldı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde teknik ve mali destek programlarının yürütülmesi, araştırma ve analiz çalışmaların yapılması, yatırım destek hizmetinin verilmesi gibi geniş bir alanda faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Vali Doğan, “Bu faaliyetler kapsamında başta insan kaynaklarının geliştirilmesi olmak üzere kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve teknik bilgi düzeyinin artırılması amacıyla teknik destek programları yürütülmekte, ayrıca kamu kurumları ve özel sektörün çeşitli konulardaki yatırımlarına mali destek programları ile hibe desteği verilmektedir. Ajansımızın faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana ilan edilmiş mali destek programları kapsamında, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri ile birlikte tanımlanan TR63 Bölgesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli sektör ve konulardaki yatırımlarına destek verilmiştir.” dedi.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ise yaptığı konuşmada, ‘’Bugün ilan etmekte olduğumuz üç yeni mali destek programı ile birlikte Ajansımız 2019 mali destek programlarına 27 Milyon TL destekleme sağlamayı planlamaktayız. Bu 3 adet mali destek programlarımızın ilki İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, ikincisi Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı ve bir diğeri ise Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’dır. Destek programları 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilmiş olup proje başvuruları 1 Şubat 2019 itibarıyla elektronik ortamda alınmaya başlanılacaktır. Başvurular 5 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecektir. Daha sonra yapılacak değerlendirme çalışmaları ile birlikte başarılı projelerin 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır.’’ dedi.

2019 yılı Mali Destek Programı’na ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından toplantı sona erdi.

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