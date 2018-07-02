Doğada sanat heyecanı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RESSAM Berna Özbakır Erem ve öğrencileri yıl boyunca yaptıkları resim ve cam şişe boyama eserlerini Nallıbahçe Çiflik'te beğeniye sundu.

Exlusive Art Resim Sanat Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren ve kurs veren ressam Berna Özbakır Erem ve kursiyerleri Ayşe Yılmaz, Tanya Çakırtürk, Uğur Bilgiç, Alp Altundal ürettikleri yağlıboya ve akrilik boya çalışması resimlerini Kırcami'ndeki Nallıbahçe Çiflik'te sergiledi.

Exlusive Art Resim Sanat Atölyesi'nin ağaçların gölgesinde açılan resim sergisine sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Çoğunluğu at olmak üzere farklı hayvan figürleri ile doğa manzarasından oluşan resimler, cam şişelerin üzerlerine yansıtılan desen çalışmaları hayranlıkla incelendi.

Şair Nuri Erkal'ın yorumladığı şiirler eşliğinde açılan sergi hakkında bilgi veren Berna Özbakır Erem, sergilenen resimlerin yıl içinde üretildiğini, birçoğunun ipek tuval üzerine işlendiğini, doğa ve hayvan sevgisinin konu edildiğine vurgu yaptı. Erem, "Bu sergimiz, sezonun son sergisi oldu. Kısa bir dinlenme molasının ardından tekrar ellerimize fırçalarımızı alıp tuvallerimizin karşısına geçeceğiz" dedi.

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