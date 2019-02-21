Doğa yürüyüşüne davet

KARŞIYAKA Belediyesi, 24 Şubat’ta düzenleyeceği doğa yürüyüşü ile Karşıyakalıları şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Yamanlar Dağı’nın temiz havasında, çam ormanları arasında yapılacak yürüyüşe dileyen herkes katılabilecek.

Kent yaşamına hareket katmak ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek için çalışmalar yapan Karşıyaka Belediyesi, 24 Şubat Pazar sabahı Karşıyakalıları doğa yürüyüşünde buluşturacak. Yamanlar Köyü’nden başlayacak ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler için saat 09.00’da belediye hizmet binası önünden araç kaldırılacak.

4 KİLOMETRELİK PARKUR

Çam ağaçlarıyla kaplı parkurda doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yapma imkanı bulacak katılımcılar, 4 kilometrelik yürüyüş sonunda Yamanlar Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi’nde dinlenecek. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün Karşıyaka Dağcılık ve Doğa Severler Kulübü (KARDAK) işbirliğiyle organize ettiği etkinliğe ilişkin, 367 00 60 ile 0 549 522 02 27 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.

SAĞLIK İÇİN SPOR

7’den 77’ye herkesi spora teşvik etmek için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Koşudan bisiklet turlarına kadar düzenlediğimiz farklı organizasyonlarla halkımızı sağlıklı yaşam için harekete yönlendiriyor, sporu özendiriyoruz. Sırada doğa yürüyüşü etkinliğimiz var. Tertemiz bir havada spor yapmak, tabiatın güzelliklerini keşfetmek, yoğun kent yaşamının stresi ve gürültüsünden uzakta keyifli bir gün geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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