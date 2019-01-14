Doğa yürüyüşçüleri, Zorkun'da sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından, Zorkun Yaylası bölgesinde düzenlenen kar yürüyüşü etkinliğinde, sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bırakıldı.

Şenliktepe'den başlayarak Karanlıkdere, Derviş Pınarı ve Mitisin Yaylası istikametine doğru gidilen 27 kilometrelik parkur boyunca düzenlenen yürüyüşe 100'e yakın doğasever katıldı. Zorkun Yaylası'nda her yıl kar yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini belirten ODAK Başkanı Muhammet Doğan, kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını söyledi. Zorkun Yaylasının kış turizmine kazandırılmasını istediklerini kaydeden Başkan Doğan, "Burası yaz aylarında 100 bini aşan nüfusu ile bölgenin en kalabalık yaylası konumundadır. Kış aylarında yolu açık olduğu müddetçe insanlarımız Zorkun'a kar görmek için geliyor. Bizler 10'ucu kez yürüyüş etkinliği düzenledik. Ayrıca katılımcı arkadaşlarımızla birlikte yaylada kar nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinde bulunduk." dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye il Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise marketlerden alınan raf ömrü geçmiş ürünleri, Zorkun ve yaylarındaki sokak hayvanları için dağıtıldığını belirterek, "İnsanın tok, hayvanın aç olanı saldırgan olur. Kediler 6, köpekler ise 17 saat aç kalırsa ölürler. Doğaya çıkan vatandaşlarımız, zorlu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan bu canlılarımız için bir ekmek fazladan yanlarına almalarını bekliyoruz. Bu bağlamda, Zorkun Yaylamızda sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenleyen ODAK'a, dağdaki aç canlarımız adına teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.

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