Doğa tutkunları Lamas Kanyonu'nda yürüdü

Malik GÖDELİNER/ ADANA, () - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin’de bulunan Lamas Kanyonunda doğa yürüyüşü düzenledi. Lamas Kanyonu Gökler deresi ile Sarıaydın yaylası arasında düzenlenen kanyon yürüyüşüne 90 kulüp üyesi katıldı. Doğa tutkunları, 114 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin 2’nci kanyonunda yürümenin keyfini yaşarken, eşsiz manzaralarda bol bol anı fotoğrafı çekildi. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Havaların serinlemesi ile birlikte özlediğimiz doğa yürüyüşlerine başladık. Gökler deresinin muhteşem doğasında 13 kilometre patika yürüyüşü yapmak sportif olarak herkesi rahatlattı. Doğa da yürümek ruh ve beden sağlığımız için oldukça rahatlatıcı oldu" dedi.

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