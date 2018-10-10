Doğa tutkunları eko-turizm gezisinde

Malik GÖDELİNER/ADANA, ()- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Sivas, Malatya ve Elazığ'a tarih, kültür ve eko-turizm gezisi düzenledi.

2 gün süren geziye 50 kulüp üyesi katıldı. Doğa tutkunları, gezinin ilk gününde, Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi, Tohma Vadisinde bulunan Somuncu Baba Türbesi ve kanyonu ile Sivas’ın Gürün ilçesinde, Anadolu’nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri olan Gökpınar Gölünü (Turkuaz Gölü) gezdi. Doğaseverler, göl etrafında dolaşarak bol bol anı fotoğrafları çekildi.

EKO-TURİZM KAPSAMINDA BAĞ BOZUMU

Gezinin 2’nci gününde, 4 bin yıllık tarihi geçmiş ve zenginliklere sahip Elazığ’da bulunan Harput Kalesi, Ulucamii, Cimşit Hamamı, Musa Mescidi, Kurşunlu Camii, Arap Baba Mescidi ve türbesi ile Tarihi Harput Evlerini gezen kulüp üyeleri, Elazığ’ın Hoş Köyünde düzenlenen bağ bozumu etkinliğine katıldı. Burada üzüm yetiştiriciliği ve bağ bozumu hakkında bilgi alan üyeler topluca üzüm kesimi yaptı. Kendi kestikleri üzümleri ve bağ evinde kurulan açık pazarda ev yapımı doğal yöresel ürünleri satın alan kulüp üyeleri, köy ekonomisine katkı sunmanın memnuniyetini yaşadı.

Gezi sonunda bir açıklama yapan PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, “Adana’nın yanı sıra civar il ve ilçelerde düzenlediğimiz doğa yürüyüşleri organizasyonları ile doğa tutkunlarına, doğa ve çevre bilincini aşılayan, bölgenin tanıtımına katkı koyan kulübümüz, eko-turizm ile de bölge halkının kazanç sağlamasına destek veriyor. Elazığ’ın Hoş Köyü bağ bozumu etkinliğimiz de bu amaçla yapıldı. Daha önce Köy halkı ile yapılan bir görüşmede üzüm, dut, kurutulmuş meyve, sebze gibi yöresel ürünleri pazarlamakta ve pazar bulamaktan dolayı satamadıklarını öğrendik. Eko-turizm organizasyonu Köy halkı tarafından sevinçle karşılandı. Ürünlerin satılması köy halkını memnun ederken, ev yapımı yöresel ürünleri yerinde satın almak biz tüketicileri de memnun etti” dedi.

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