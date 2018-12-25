Doğa severlerden Karacaören'e yürüyüş

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI Doğa Sporları Grubu üyeleri hafta sonu Karacaören köyüne yürüyüş düzenledi.

Sandıklı'da faaliyet gösteren 10 kişilik Doğa Sporları Grubu her hafta pazar günü ilçe kırsalında ve bağlı köylerinde doğa yürüyüşü düzenliyor. Her hafta sabah erken saatlerde yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yapan grup üyeleri doğada kahvaltı ve piknik yaparak hoş zaman geçiriyor. Geçen pazar günü Karacaören köyü Sığırcı mevkisine yürüyüş düzenleyen grup arazide yaklaşık 6 saat süren 14 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Grup yürüyüşünün zirve noktasına geldiğinde Türk Bayrağı ve Doğa Sporları Grubu bayrağını açarak Sarıkamış şehitleri anısında saygı duruşunda bulundu.

Doğa Sporları Grup Lideri Asım Yıldız, "Her hafta pazar günleri ilçemiz kırsalı ve köylerimizde arazilerde yürüyüş yaparak hem spor yapmış oluyor hem de doğayı tanımış oluyoruz. Bu hafta da sis ve kara rağmen Karacaören köyü Sığırcı mevkisine yürüyüş düzenledik. 6 saat ve 14 kilometre süren yürüyüşümüz sonunda Sarıkamış şehitlerimizi anma günü olması dolayısıyla saygı duruşunda bulunduk" dedi.

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