Doğa etkinliklerine tam destek

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çekiyor.

Antalya'da düzenlenen çevre, doğa ve hayvan hakları konulu etkinliklere tam kadro katılan ajans mankenleri ve yönetimi, düzenlenen defilelerde podyuma çıkıyor. Çevre ve doğa bilincine dikkat çekmek için her türlü desteği verdiklerini belirten Esline Ajans kurucusu Esra Keskinol, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği çevre konulu etkinlikte de atıklardan yapılan elbiselerle podyuma çıktıklarını söyledi. Şimdilerde ise doğa bilincini yansıtan bir defileye hazırlandıklarını söyleyen Keskinol, "Bu defa mankenler, atıklardan yapılan elbiseler yerine çiçek ve ağaç şeklinde süslenmiş elbiselerle podyuma çıkacak. Hazırlıklarımız sürüyor" dedi.

Defilede doğa konulu 25 elbise olacak.

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