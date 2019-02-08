Doç.Dr. Halil Tekiner'in makalesi, İngiliz Tıp Dergisine kapak konusu oldu

KAYSERİ () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner’in, Osmanlı hekimi Ahmed Hilmi Paşa hakkındaki makalesi, İngiliz Tıp Dergisi Journal of Medical Biography’nin Şubat 2019 sayısında kapak konusu oldu.

Doç. Dr. Halil Tekiner, Dr. Ahmed Hilmi Paşa’nın Türkiye’de patoloji biliminin kurulmasını sağlamasının yanı sıra, Osmanlı Tıp Cemiyeti’nin kurucularından biri olarak, o dönemde Fransızca olan tıp dilinin Türkçeye dönüştürülmesinde de çok önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Tekiner, Osmanlı tıbbına katkılarda bulunanan bir bilim insanının isminin uluslararası literatürde yer aldığı için mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Makalemin saygın indekslerde taranan ve İngiliz Kraliyet Tıp Birliği dergileri arasında yer alan Journal of Medical Biography’de yayınlanması ve Dr. Ahmed Hilmi Paşa’nın bu derginin kapak konusu olmasını ise Türk tıp tarihinin uluslararası alanda daha iyi tanınmasına büyük katkılar sağlayacağını umuyorum. Dr. Ahmed Hilmi Paşa’nın isminin Kayseri’nin Gesi Mahallesinde doğduğu yerde yaşatılmasını ise bir kadirşinaslık örneği olarak ayrıca arzu ederim" diye konuştu.

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