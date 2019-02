Doç. Dr. Bilge, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu

ESKİŞEHİR İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarılarda bulunarak, “Havada çok fazla karbon monoksit varken, kırmızı kan hücrelerindeki oksijen ile karbon monoksit yer değiştirir. Bu da ciddi doku hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.” dedi.

Eskişehir Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, karbonmonoksit zehirlenmelerinin tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmediği için ‘sessiz katil’ olarak bilindiğini söyledi. Uygun şekilde havalandırılmamış ortamlarda kullanılan aletler ve motorlar, karbon monoksitin tehlikeli seviyelerde birikmesine neden olduğunu kaydeden Doç. Dr. Bilge, “Karbonmonoksit zehirlenmesi, kan dolaşımında karbon monoksit birikmesi ile ortaya çıkar. Havada çok fazla karbon monoksit varken, kırmızı kan hücrelerindeki oksijen ile karbon monoksit yer değiştirir. Bu da ciddi doku hasarına ve hatta ölüme neden olabilir. Karbonmonoksit zehirlenme belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı – kusma, göğüs ağrısı ve çarpıntı, uyuşukluk ve uyuklama, dikkat bozukluğu, hareketsizlik, bayılma ve nöbet geçirme, koma olarak sıralanabilir. Solunumun durması ve ölüm ile sonuçlanır. Isıtma sisteminize, şofbeninize ve diğer gaz, yağ veya kömür yakma cihazlarına her yıl yetkili bir teknisyen tarafından kontrol yapılmasını sağlayın. Taşınabilir alevsiz kimyasal ısıtıcıları iç mekanlarda kullanmayın. Buzdolabınızdan bir koku kokusu alıyorsanız, bu CO sızıntısı olabileceği anlamına gelebilir bu yüzden servisine haber verin. Asla havalandırma borusunu bant, sakız veya başka bir şey ile yapıştırmayın. Bu tür bir yama CO'nun evinizde, odanızda birikmesini sağlayabilir. Isıtma için asla gaz veya fırın kullanmayın. Isıtma için bir gaz veya fırının kullanılması evinizde, kabininizde veya kamp aracınızda CO birikmesine neden olabilir” dedi.