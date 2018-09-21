Doç. Dr. Ali İrfan Güzel Sanko'da

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali İrfan Güzel, Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Ali İrfan Güzel, 1977 yılında Hatay’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Hatay’da tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi’ni 2009 yılında Dicle Üniversitesi’nde aldı, mecburi hizmetini Ergani’de yerine getirdi. Başasistanlık Sınavı’nı başarıyla geçerek, Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. 2015 yılında 'Doçent' unvanı aldı. 85’i yurtdışı olmak üzere, 150’ye yakın çok sayıda atıf almış bilimsel çalışması bulunmaktadır. İki yıl İzmir’de ve bir yıl Hatay’da özel hastanede çalıştı. Eylül 2018 itibariyle Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Güzel’in ilgi alanları riskli gebelikler, laparoskopik ve histeroskopik cerrahiler, genital sarkma ve idrar kaçırma tedavileri, kısırlık tanı ve tedavileridir.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×