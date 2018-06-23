DKİB, Rusya’tan taleplerini açıkladı

Aleyna BAYRAM/TRABZON () - RUSYA Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhanov, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu’yu ziyaret etti.

DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu, 25 yıldır en fazla Rusya Federasyonu’na ihracat gerçekleştiren firmanın yetkilisi olması yanında, Rusya Federasyonu’na en fazla ihracat gerçekleştiren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı olarak, hedeflerinin Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin iki ülke liderleri Erdoğan ve Putin tarafından vizyon çizilen ve hedef konulan rakamlara ulaştırılması konusunda gayret sarf ettiklerini ve bu amaçla da önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri projelerle bu hedeflere ulaşılmasına çalışacaklarını ifade etti.

Doğu Karadeniz ve Trabzon ili ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin karşılıklı iki ülke yararına olacak şekilde geliştirilmesinde Trabzon Başkonsolosluğunun büyük desteklerini gördüklerini, birçok yaşanan sorunu Başkonsolos kanalıyla çözüme kavuşturduklarına değinen DKİB Başkanı Kalyoncu, “Trabzon ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusundaki önerilerimizi ilettik. Rusya Federasyonu Novorossiysk, Gelencik ve Tuapse limanlarına düzenli ve tarife olarak Türk iş adamlarına ait gemi ve Ro-Ro lar çalışmasına rağmen bu limanların yolcu kapısı olarak giriş-çıkışlara müsaade edilmesi, araç giriş çıkışları için transit geçiş izni verilmemesi gibi sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını umuyoruz” dedi.