DJ Sıla Özbek kış turnesinde

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYALI DJ Sıla Özbek, 20 Ocak'ta çıktığı Türkiye turnesine hız kesmeden devam ediyor. Alanya'da başlayıp Beylikdüzü'nde devam eden konser serisi, Eskişehir ve Ankara'da sürüyor.

Ocak ayından bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki kulüp ve özel etkinliklerde DJ kabininde mikser başına geçen Özbek, turnenin nisan ayına kadar süreceğini söyledi. Ardından bir ay tatil yapacağını belirten Özbek, "Haziran ayı itibarıyla yaz turnesi başlayacak. Temmuz ayında Amsterdam, Prag ve Zürih'te düzenlenecek etkinliklerde çalacağım" dedi. Avrupa'da, Avrupa müziği ile Türk müziği ezgilerinden ortaya çıkardığı yeni mikslerini çalacağını hatırlatan Özbek, "Türk müziği enstrümanlarıyla batı müziği enstrümanlarının oluşturduğu ses bütünlüğüne dinleyenler bayılıyor" diye konuştu.

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