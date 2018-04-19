Diyetisyen Özbay: "Yazın sıkça sıvı tüketimi yapılmalı"

SİVAS Numune Hastanesi Diyetisyeni Esra Özpay yaz aylarında yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bilgiler verdi. Özpay, yaz aylarında sıkça sıvı tüketimi yapılması gerektiğini söyledi.Diyetisyen Özpay, yaz aylarında sıvı tüketimine dikkat çekerek, "Artan hava sıcakları nedeniyle vücudumuzda terlemeye bağlı sıvı kaybı oluşur. Dolayısıyla oluşan sıvı kaybını yerine koymamız gerekir. Sıvı kısıtlamasını gerektiren bir sağlık problemi olmayan, yetişkin sağlıklı bir bireyin sıvı tüketiminin günlük 2-2,5 litre olmasını tercih ederiz. Sıvıdan kasıt; su ve su içerikli besin grubudur. Suyun kendini tüketmek en sağlıklı ve faydalı yöntemdir. Bununla beraber vücudumuzda su yerine geçebilecek içecekler de söz konusudur, bunlar gün içerisinde tükettiğimiz süt ve süt grubu olan ayran, kefir gibi içecekler ve evde taze sıkılmış meyve suları, şekersiz kompostolardır. Gün içerisinde içilen çay ve kahve her ne kadar sıvı grubunda içecek görünse de aslında vücudumuzda su ihtiyacını karşılayan içecekler değiller. Tam tersi çay ve kahve idrar söktürücü etkilerinden dolayı vücudumuzdan daha çok su atımına neden olmakta. Dolayısıyla gün içerisinde içtiğimiz çayı ve kahveyi sıvı grubundan sayamadığımız gibi fazla tüketimi halinde içtiğimiz kadarını da yine su olarak ekstra tüketmekte fayda var" dedi.Yaz aylarında beslenme şekilleri hakkında bilgiler veren Diyetisyen Özpay, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hafif yemekler tüketmek sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Bunun için hamur işi, kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durup onun yerine zeytinyağlı yemekler, sebze meyve grubu, salata türleri ve soğuk hafif yiyecekler tercih edilmeli. Yaz aylarında dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamaktır. Bu anlamda 4 yapraklı yonca modeli denilen beslenme yöntemini uygulamak yerinde olacaktır. 4 ana besin grubundan da her öğünde mümkün olduğunca alınmasında fayda var. Çabuk bozulabilecek riskli yiyecekleri, açıkta satılan yiyecekleri tercih etmemeye özen göstermeliyiz. El hijyenine, kişisel temizliğe ve aldığımız gıdaları özenli bir şekilde temizlemeye dikkat etmeliyiz" diye konuştu. Fiziksel aktivitelere dikkat çeken Özpay, sözlerini şöyle tamamladı, "Hava koşulları daha müsait olduğu için araba yerine yürüyüş, iş yerlerinde ve evlerde asansör yerine merdiven tercih edilmelidir. Masa başı çalışanlar günün belli saatlerinde yürüyüşlere yapmalılar. Yaz ayları fiziksel aktiviteyi artırabilmek açısından olumlu bir dönemdir."

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