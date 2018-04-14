Diyet yapacaklara 'Böl ve yönet, başarılı ol' önerisi

UZMAN diyetisyen Gamze Gültekin, diyet programlarında başarılı olmanın 'doğru hedef'te saklı olduğunu söyledi. Diyet yapacaklara hüsran yaşamamaları için uzun vadeli büyük hedefler yerine, kolay ulaşılabilir kısa planlar yapmalarını öneren Gültekin, "Yani böl ve yönet. Hedefe ulaş ve tekrar plan yap. Böylelikle motivasyonunuz da sağlam kalır" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Gültekin bahar aylarında, yaza hazırlık için yine diyet programlarının gündeme geleceğini hatırlattı. Hemen, hızlı kilo verme adına yanlış yapmak yerine herkesin ideal kilo ve sürekliliği olan egzersiz programlarıyla sağlıklarına yatırım yapması gerektiğini belirten Gültekin, "Daima bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşımız var, 'önümüz yaz', 'üç ay sonra düğün var', 'haftaya incecik olmam lazım', 'o elbisenin içine girmeliyim', 'iş yerindeki sunumda iyi görünmeliyim', 'bu pazartesi o pazartesi' gibi sözler hepimize ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Ya söylüyor ya da duyuyoruz bunları. Kendimizi hep bir kısıtlı sürenin içine hapsediyoruz ve büyük resmi görmüyoruz. Aslında hayat çok da zaman sınırlaması yapmamamız gerektiğini gösteren kanıtlarla dolu. Sağlıklı ve ideal kiloda olmak, egzersiz yapmak, kendimize yapabileceğimiz en iyi sağlık yatırımı ama sanki daha 'iyi' daha 'güzel' daha 'ince' olalım diye bazı incelikleri atlayıp kendimize daha çok zarar veriyoruz. Çoğu kez de, kendimize, çok büyük bir hedef kilo seçip daha yolun yarısına gelmeden pes ediveriyoruz. Bu noktada galiba gerçekte 'ne' istediğimize karar verip sakin ama kararlı ilerlemek gerekiyor" dedi.

"ERTELEMEK, HAYATI ERTELEMEKTİR"

Bunları yapabilmenin, bu motivasyonu canlı tutabilmenin yolları olduğunu belirten Gültekin 'böl ve yönet' formülünü önerdi. Diyet yapacaklara, uzun vadeli büyük ve korkutucu hedefler yerine, kolay ulaşılabilir kısa planlar yapmayı, hedefe ulaşıp, yeniden plan yapmayı öneren Gültekin diğer önerilerini şöyle sıraladı:

"Sakin ol, acele etme, kararını gözden geçir. Bazen yavaşlamak, durmak ve düşünmek en iyi hızdır. Tesbit et, sorun gerçekten ne? Bir doktor muayenesi gerekiyor mu? Vücudunda neler oluyor, ne yanlış gidiyor da kilo aldın? Uzmana danış, diyetisyenin seni yönlendirmesine, sana beslenmeyi öğretmesine izin ver. Çünkü ancak esnek şekilde öğrendiğinde uzun süre koruyabilirsin. Hayatına biraz hareket kat, egzersize hemen başla, enerjini yükselt. Dengeni, enerjini, kilonu, motivasyonunu, sağlığını, planını koru. Sağlıklı beslenme sağlıklı bir hayatın anahtarı. Bugün başla, ertelemenin hayatı ertelemek olduğunu hep hatırla."

İZMİR, ()

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