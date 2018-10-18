Diyet Kafe'de özel hizmet

BORNOVA Belediyesi'nin, çölyak ve PKU'lu (Fenilketonüri) hastaların hayatlarını kolaylaştırmak için hizmete açtığı, glütensiz ve düşük proteinli gıdaların sunulduğu Diyet Kafe, haftanın yedi günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bornova Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışıyla Dramalılar Köşkü'nün bahçesinde hizmete açtığı Diyet Kafe, diyetlerine uygun ürün bulmakta zorlanan çölyaklı ve fenilketonürili hastaların hayatını kolaylaştırıyor. Diyet Kafe'de PKU ve çölyak hastaları için hazır market ürünleri ile birlikte mutfakta özenle hazırlanan hamburger, tost, pizza, pide ve salata ürünlerinin de satışları yapılıyor. Bornovalılar mutfakta hazırlanan bu ürünleri paket olarak da alabiliyor. Ayrıca haftanın iki günü glütensiz ekmek satışı da yapılıyor. Çölyak ve PKU hastası bireyler yaş günü gibi değişik organizasyonlarını da burada yapıyor.

Diyet Kafe'de glütensiz ürünlerden un kurabiyesi, peynirli, ıspanaklı, patatesli, kıymalı börek, karışık tuzlu kurabiye, çok amaçlı un karışımı, kakaolu, vanilyalı, muzlu, çilekli puding, tatlı kavala un kurabiyesi, mısır gevreği, pizza, kıymalı pide, hamburger ekmeği, marmelatlı kurabiye, tek kişilik pasta bulunuyor. Düşük proteinli ürünler arasında ise un kurabiyesi, patatesli börek, ıspanaklı börek, pizza gibi ürünler yer alıyor. Diyet Kafe'deki ürünler ambalajlı ve sertifikalı olarak gıda mühendisi denetiminde satılıyor.

İZMİR, ()

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