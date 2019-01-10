Diyarbakır'da toplu taşıma şoförlerine eğitim

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi, Şoförler Odası, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen program kapsamında, toplu taşıma hizmetlerinde çalışan şoförlere Engelliler Kanunu ve mesleki yeterlilik konularında eğitim verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Şoförler Odası, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa toplu taşıma alanında çalışan şoförlere yönelik 5378 sayılı Engelliler Kanunu ve mesleki yeterlilik konularında eğitim verdi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Resepsiyon Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma alanında çalışan personeller, Şoförler Odası Başkanı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, engelli dernekleri, minibüsçüler ve Halk Otobüsü Kooperatif Başkanları ve şoförler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural, toplu taşıma şoförlerinin trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Yolcularla iyi bir diyalog kurulması gerektiğini anlatan Ural, güvenli seyahat açısından personelin binişleri ve inişleri kontrol edip yol güzergahını belirlemekle yükümlü olduğunu dile getirdi.

Ural’ın ardından sunum yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar ise engelli tanımını, engellilerin erişimleri, toplu taşıma araçlarına binerken yaşadıkları sorunları, ücretsiz seyahat kartlarından kimlerin faydalandığını ve 5378 engelliler ile ilgili sunum yaptı.

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