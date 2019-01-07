Diyarbakır'da tarıma dayalı istişare toplantısı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın katılımıyla 'Tarıma Dayalı Organize Sanayi Besi Bölgesi İstişare Toplantısı' düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, tarıma dayalı organize sanayi besi bölgesindeki çalışmaları değerlendirilirken, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla, ekonomik gelişime katkı sunacak projelere destek verdiklerini belirterek, Diyarbakır'da istihdamı arttıracak çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

