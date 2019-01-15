Diyarbakır'da seçim güvenliği toplantısı

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 31 Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler nedeniyle ilgili kurum müdürleri ile seçim güvenliği toplantısı düzenledi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik Seçim Güvenliği ve Koordinasyon toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kaymakamlar, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Toplantıda, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi, seçim sürecinde kentte yapılması planlanan emniyet tedbirleriyle seçimle ilgili işlemler görüşüldü.

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