DİYARBAKIR'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığnda düzenlenen ekonomi değerlendirme toplantısında yeni üretim alanlarının oluşturulması konuları görüşüldü.

Diyarbakır'da ekonomi değerlendirme toplantısı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında düzenlendi. Toplantıya Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil'in yanı sıra kamu kuruluşu yetkileri yer aldı.

Toplantıda Diyarbakır ekonomisinin güçlendirilmesi için alınacak önlemler ve yapılması gerekenler hakkında istişarede bulunuldu. Bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan Diyarbakır'da, gelişen ekonomik potansiyel ve yatırım talepleri kapsamında yeni üretim alanları oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar görüşüldü.

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