Diyarbakır'da 'Ekonomi Değerlendirme' toplantısı

DİYARBAKIR'da yapımı devam eden yatırımlar ve yapılan çalışmalarla ilgili 'Ekonomi Değerlendirme' toplantısı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Divanı, Ticaret ve Sanayi Odası Komite Başkanları, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurullah Bilgin, Ticaret İl Müdürü Tuncay Baysülen ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Bedri Yay katıldı.

Toplantıda, bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan kentin gelişen ve güçlenen ekonomik potansiyeli ve artan yatırım taleplerine paralel olarak yeni üretim alanları oluşturulması ile ilgili yapılması gerekenler görüşüldü.

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