Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

DİYARBAKIR'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Vali Yardımcıları, kaymakamlar ile kenttteki kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki dönemde kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü.

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