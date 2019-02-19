Diyarbakır'da 1000 metrelik kayak pisti

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, 'Yeşil Kuşak' projesinde çocuk ve gençler için bin metrekarelik alanda kaykay pisti oluşturdu.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 80 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği içinde yeşil alanlar, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, meydanlar, fitnees aletleri ve dinlenme alanlarının yer aldığı 'Yeşil Kuşak'ta çocuk ile gençler için kaykay pisti oluşturdu. Bin metrekare alan üzerine inşa edilen kaykay pisti hizmet vermeye başladı.Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kavşağında oluşturulan, yatay ve dikey engeller olmak üzere 3 farklı parkurun yer aldığı pist üniteleri montajlanarak gençlerin hizmetine sunuldu. Kaykay pistinin bulunduğu alana izleyici bankları da yerleştirildi. Kaykay pistinde patenleriyle çeşitli aerobik hareketler yaparak eğlenen gençler, yapılan hizmetten dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.AYDINLATMALI SALINCAKLAR KURULDU'Yeşil Kuşak' projesinde birçok farklı çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan aydınlatmalı salıncaklar kurdu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin karşısında kurulan salıncaklar, akşam saatlerinden itibaren rengarenk görüntüler oluşturuyor.FOTOĞRAFLI