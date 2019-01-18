Diyarbakır Büyükşehir'den jandarmaya mescit

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan mescit, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan mescit, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser'in yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla ibadete açıldı. Törende konuşan Vali Güzeloğlu, mescidin hayırlara vesile olmasını diledi.

Vali Güzeloğlu'nun ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Mescidin ulaşım, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve diğer konularda Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Mescit açılış kurdelesi kesimi sonrası tören, toplu fotoğraf çekimi ve Kur’an- Kerim tilavetiyle son buldu.

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