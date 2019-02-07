Diyarbakır'a tam donanımlı 4 yeni ambulans

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Diyarbakır'a tahsis edilen 4 tam donanımlı ambulans, düzenlenen törenin ardından 4 ilçede bulunan istasyonlara gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen töreninin ardından Diyarbakır'a gönderilen 4 tam donanımlı ambulans hizmete vermeye başladı. İl Sağlık Müdürü Sait Avar, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Bayka, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Belen, İl Ambulans Servisi Başhekim Vekili Dr. Ertuğrul Karahan, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Selahattin Doğan ve acil sağlık çalışanlarının katıldığı törenle ambulanslar, Çüngüş, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde bulunan Acil Sağlık hizmetleri İstasyonlarına gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Sait Avar, 4 yeni ambulansın tahsisinde emeğe geçenlere teşekkür ederek, "İnsan sağlığı açısından büyük öneme sahip acil sağlık hizmetlerini sunarken, vatandaşlarımızdan da 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına duyarlılık göstererek ambulanslarımıza yol vermelerini talep ediyoruz. Görevli tüm arkadaşlarımıza kazasız vazifeler diliyorum" dedi.

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