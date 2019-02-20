Diyaliz ünitesinin hasta sayısı arttırıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesinin bünyesinde hizmet veren Dayaliz Ünitesinin yatak ve diyaliz makina sayısının arttırıldığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, devlet hastanesindede diyaliz makinesi ve yatak sayısı son 1 yılda 9+1'den önce 13+1'e ve son olarak da 15+1'e çıkarıldığını belirterek diyaliz ünitesinin son 1 yılda kapasitesinin yüzde 66 artırılmış olduğunu kaydetti. Dr. Cerit, ayrıca haftanın üç günü üç seans olacak şekilde gece seanslarına devam edileceğini söyledi.