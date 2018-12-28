Diyaliz hastalarına yılbaşı kutlaması

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'nde tedavi gören böbrek hastaları için yeni yıl eğlencesi yapıldı.

Günde yaklaşık 100 hastanın diyaliz tedavisi gördüğü merkezde, hastaların moralinin güçlendirilmesi adına yılbaşı kutlaması düzenlendi. Kutlamaya Prof. Dr. Fettah Fevzi Ersoy, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya, Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Doç. Dr. Vural Taner Yılmaz, Hemodiyaliz Merkez Sorumlusu Hemşire Ayşe Dudu Solak, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, diyaliz merkezi çalışanları, diyaliz hastaları ve yakınları katıldı.

Diyaliz hastalarının yaşamlarının uzun bir sürecini hastanelerde geçirdiğini ifade eden Diyaliz Merkez Hekimi Prof. Dr. Fettah Fevzi Ersoy ve Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, yılbaşı, bayram gibi tatil günlerini de hastanede geçiren hastalara moral, motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla yılbaşı etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Prof. Dr. Süleymanlar, "Hastalarımızın en kısa zamanda bağış organlarla yeni hayatlarına kavuşmaları en büyük istediğimiz. Tüm hastalarımıza aileleriyle birlikte güzel günler ve acil şifalar diliyorum" dedi.

Hemodiyaliz Merkezi'ndeki yeni yıl pastası, Noel baba kıyafetli diyaliz hastası Hüseyin Savaş Öztürk ve diyaliz merkezi doktorları tarafından kesildi.

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