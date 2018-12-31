Diyaliz hastalarına yılbaşı kutlaması

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'nde tedavi gören böbrek hastaları için yeni yıl eğlencesi yapıldı.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde haftada birkaç kez diyalize girmek zorunda kaldıkları için fiziksel ve psikolojik olarak travmalar yaşayan hastalara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenlendi. Hastaların moralini yükseltmek amacıyla yapılan kutlamaya hastanede görevli Doç. Dr. Bülent Huddam, Dr. Müge Erek Ersözen, Dr. Okşan Uyar Gazezoğlu ve Dr. Umay Gökçe ile diyaliz ünitesi çalışanları, diyaliz hastaları ve yakınları katıldı. Günün anısına hazırlanan yeni yıl pastası, hastalar ve diyaliz merkezi çalışanları tarafından birlikte kesildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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