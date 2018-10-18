'Dış Ticaret Okulu' ile firmaların ihracata adım atmaları sağlanacak

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-TRAKYA Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen 'Dış Ticaret Okulu' kapsamında, Kırklareli' nin Lüleburgaz ilçesinde firmaların ihracata adım atlamaları sağlanacak.

Bu kapsamda 23 Ekim- 21 Kasım tarihleri arasında Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek 'Dış Ticaret Okulu'nun ve programın detaylı tanıtımı gerçekleştirildi. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ve yönetim kurulu üyeleri, Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanı Kenan Var ve yönetim kurulu üyeleri ile ihracat yapmak isteyen firma yetkililerinin katıldığı kahvaltılı toplantıda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katılımcılara açıklamalarda bulundu. Hiç ihracat yapmamış, ihracata yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış veya ihracat kapasitesini arttırmak isteyen firmalara teorik ve danışmanlık eğitimi şeklinde destek verilecek proje ile yurt dışına ihracatın arttırılması hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya bölgesinde büyük, orta ve küçük ölçekli birçok firmanın olduğunu söyledi.

Bu firmaların birçoğunun, gerek personel eksikliği, gerek bilgi eksikliği, gerekse ihracat teşvikleri hakkında bilgi eksikliği sebebiyle ihracata adım atmaya çekindiğini belirten Şahin, kurumlarınca bu durumu gidermek ve cesaret noktasında firmalara yardımcı olacaklarını ifade etti. Bu sebeple alanlarında uzman eğitimciler ile 'Dış Ticaret Okulu' nu düzenleyip ihracat konusunda farkındalık yaratmak adına böyle bir adım attıklarını aktaran Şahin, programın iki ana basamaktan oluşacağını dile getirdi. İlk basamakta teorik eğitim olacağını kaydeden Şahin, "Firmalar, uluslararası pazar araştırma yöntemleri, Pazar, müşteri ve rakip analizinde internetin kullanımı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, ihracat mevzuatı, ithalat mevzuatı, gümrük işlemleri, dış ticaretin finansmanı ve ödeme şekilleri, ihracatta krediler ve finansman araçları ile ihracatta devlet yardımları konularında bilgilendirilecek" dedi.

Şahin, Lüleburgaz'daki firmalar ile ihracat seferberliği başlatabileceklerini dile getirerek, ihracatın bu süreçte hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkıları olacağını aktardı. İhracatın artıp, ithalatın azaldığı ortamda, ülkeye de döviz girdisi sağlanacağını sözlerine ekleyen Şahin, bunun da cari açığa katkı sağlayacağını söyledi. Süreç içerisinde firmaya ihracat yapılacak uygun ürün ve pazarı da kendilerinin bulacağını belirten Şahin, "Trakya'da bir sistem kuruyoruz. Hangi firma, hangi ülkeye ne ihracatı yapabilir şeklinde. Amacımız Türkiye'nin ihtiyacı olan ihracat yapma, ülkeye döviz kazandırma noktasında şu andaki kritik dönemde katkı sağlayabilmek. Tabiri caizse ihracat seferberliğini hep birlikte başlatalım. Yapmak istiyorum deyip de, benim elemanım yok diyene biz yardımcı olalım. Elemanım var ama bilmiyor diyene öğretelim. Yurt dışı piyasası nasıldır diyene, yardımcı olalım. Danışmanlık hizmetimizi de ilk ihracattan itibaren devam ettiriyoruz. Zaten kuş uçmaya başlayınca, gerisi geliyor. Günümüz Türkiye'sinde ihracatın bu kadar önem arz ettiği, Dolar ve Avro'nun yükseldiği, artık ihracat yapmanın avantaj hale geldiği ve ithalatın en uygun şartlarda, en iyi imkanlarla yapılması gerektiği bir ortamda biz Trakya Kalkınma Ajansı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Odalarımıza bu konuda desteğimizi sonuna kadar vereceğimizin taahhüdünü veriyoruz. Burada hem firma kazanacak hem de büyük resimde Türkiye kazanacak. Yeter ki firmalarımızın ihracat yapma isteği olsun" diye konuştu.