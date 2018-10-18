Diş kliniği çalışanları motivasyon yemeğinde buluştu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - DENTGROUP Diş Kliniği Antalya Şubesi çalışanları, motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye genelinde 16 şubesi bulunan Dentgroup Diş Kliniği Antalya Şubesi çalışanları, motivasyon yemeğinde bir araya geldi. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir eğlence mekanında düzenlenen etkinliğe, Dentgroup Antalya ailesi tam kadro katılım gösterdi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen ve yemek yiyen Dentgroup çalışanları ve hekim kadrosu, dans edip halay çekerek canlı müziğe eşlik etti.

Dentgroup Antalya Klinik Koordinatörü Ebru Belgar, Dentgroup ailesi olarak sık sık klinik dışında bir araya geldiklerini ve yoğun çalışma temposunun stresini attıklarını söyledi. Motivasyon yemeğinde iş dışında her şeyi konuştuklarını kaydeden Belgar, “Bu türden etkinliklere kurum olarak çok önem veriyoruz. Motivasyonumuzun yüksek olması hem iş hem de özel hayatımıza pozitif yansıyor" dedi.

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