Diş hekimlerine Malatya’da implant eğitimi

ADIYAMAN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş hekimlerine hizmet içi eğitim çerçevesinde bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik temel implant eğitimi verildi.

Malatya’da düzenlenen eğitime Başhekim Burhaneddin Kömüroğlu, Başhekim Yardımcısı Mustafa Nafiz Ünsal, Diş Hekimlerimiz Salih Çevik, Mustafa Pektaş, Deniz Berkay Çiçek, Hüseyin Göven, Gökhan Sel, Hüseyin Karadağ, Esra Yanık, Barış Çakılkaya ve Selim Yoldaş katıldı.

Eğitim hakkında bilgi veren Kömüroğlu, düzenlenen kursta Dentalimplantlara giriş, Anatomik yapıların değerlendirilmesi, Risk faktörlülerin belirlenmesi İMPLANT planlanması, Cerrahi hazırlıklar ve Temel Cerrahi prensiplerle ilgili olarak eğitim verildiği söyledi.

Başhekim Yardımcımız Mustafa Nafiz Ünsal ise eğitimin çok faydalı olduğunu söyleyerek bu tür eğitimler hekimlerin bilgi ve becerisini arttırdığını söyledi.

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