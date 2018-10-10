Diş Hekimi Turşucular: Fırçaya izin vermeyen bebeklerin dişleri tülbentle silinmeli

BURSA, () - MEDİCANA Bursa Hastanesi Diş Hekimi Azize İpek Turşucular, "Fırçaya izin vermeyen bebeklerin dişleri temiz bir tülbent yardımı ile silinmelidir. Her beslenmenin ardından bebeğe içirilen su, ağızda besin artıklarının birikimini önler" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi tarafından düzenlenen, 'Ebeveyn Okulu' nun 4'üncü oturumuda, 'Çocuklarda ağız ve diş sağlığı' konusu ele alındı. Alışveriş merkezinde gerçekleşen konferansta konuşan Uzman Diş Hekimi Azize İpek Turşucular, dişlerin sağlıklı kalması için günde en az iki defa 2 dakika süreyle fırçalanması gerektiğini belirtti. Velilere, diş fırçalamanın önemini anlatan Turşucular, şöyle konuştu:

"Parmak fırça yardımı ile sabah akşam yatmadan önce dişler fırçalanmalıdır. Fırçaya izin vermeyen bebeklerin dişleri temiz bir tülbent yardımı ile silinmelidir. Her beslenmenin ardından bebeğe içirilen su, ağızda besin artıklarının birikimini önler. Özelikle süt dişleri, genellikle 6 aylıkken çıkmaya başlar. 20 dişin tümü, 3 yaşına kadar tamamlanmış olur. 6 yaş itibari ile sürmeye başlayan daimi dişlerle birlikte 13 yaşına kadar devam edecek olan karışık dişlenme dönemi başlar. Süt dişlerindeki çürüklerin bu dönemde sürekli dişlere de bulaşma ihtimali olduğu için, süt dişlerinin çürümemesi için sürdüğü andan itibaren fırçalanmalıdır."

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