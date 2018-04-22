Dış cephe yangınını önleyecek sistem geliştirdi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (48), dış cephe yangınlarına müdahale amaçlı sistem geliştirdi.

Sandıklı'da bisiklet tamircisi Mustafa İlhan, yaklaşık 2 hafta önce Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangından etkilenerek bütün binalarda kullanılabileceğini savunduğu 'dış cephe yangın söndür' adlı bir proje geliştirdi. Mustafa İlhan, bina şeklinde portatif demir ve yanıcı plastik madde kullanarak binaya benzeyen şekilde yaptığı maketin üst kısmına su fışkırtan sistem uyguladı. Binanın etrafına kağıt yapıştırarak ateş yakan Mustafa İlhan, sistem sayesinde suyla yangının söndürüldüğünü söyledi.

Projenin üniversite ve devlet tarafından daha geliştirilebileceğini aktaran Mustafa İlhan, projenin tüm kamu binalarında ve hastanelerde kullanılabileceğini anlattı. Mustafa İlhan, yangınların genelde dış cepheden başladığını belirterek, "İç cephelerde yangın söndürme sistemi var. Binaların dış cephelerine bir şey yapan yok. Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangın da dış cepheden başladı ve komple yandı. Bu sistem dış cephe yangınını önleyecek. Bu sistem 10 ile 15 katlı binalarda yüzde 99 iş yapar. Diyeceksiniz ki '15 katın üzerindeki binalarda iş yapmaz mı?' Çok katlarda debi ve rüzgar sorunu var. Her 10 kata bir bu sistem uygulanırsa; 20'nci katta bir yangın çıktı, o zaman bu sistem yangını 20'nci katta hapis edecek ve yangının diğer katlara yayılmasını önleyecek. Sistemimizin amacı da dış cephedeki yangını önlemek" dedi.

'SİSTEM YANGINA ANINDA MÜDAHALE EDİYOR'

Projenin yapılış ve çalışmasını da anlatan Mustafa İlhan, şöyle dedi:

"Bunu kabaca yaptım. Daha düzgün şekilde yapılabilir. Bir binanın üstten çevresine komple yağmurlama ve fışkırma sistemi yerleştiriyorsunuz. Tabii binanın her yönüne vana koyabilirsiniz. Yangın anında sistem çalıştığında dış cephede oluşan yangına anında müdahale ediyor. Sistemin faydaları ise diyelim 7'nci katta yangın çıktı. 8'inci katta insanlar mahsur kaldı. Yukarıdan su verdiğinizde ısının yükselmesini önleyeceğiniz için 7'nci kattaki insanların kurtulmasını sağlayacak. Bu sisteme bir de depo ekleyerek yangını söndürecek madde bulundurabilir ve bu maddeyi yangın anında verebilirsek yangının daha çabuk sönmesini sağlayabiliriz."

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