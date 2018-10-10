Dinarlı öğrencinin projesi ilk 10'da

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Elmas Beyza Yılmaz'ın 'Çift fileli masa tenisi' projesi Geleceğim Mucitleri Bilim Yarışması'nda ilk 10'a girdi.

Dinar Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Elmas Beyza Yılmaz'ın teknoloji tasarım öğretmeni Taner Çetin'in koordinatörlüğünde hazırladığı 'Çift fileli masa tenisi' projesi Yaratıcı Çocuklar Derneği ile ulusal ve uluslararası iki firmanın desteğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması'nda ön elemeyi geçerek ulusal çapta ilk 10 proje arasına girmeyi başardı.

Teknoloji tasarım öğretmeni Taner Çetin, ilerleyen günlerde İstanbul'daki jüri önünde yapılacak değerlendirmede ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini belirterek, projenin hazırlanmasında her türlü desteği sağlayan okul idaresine ve öğrencisine teşekkür etti.

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