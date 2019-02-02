Dinar Ziraat Odası'nda seçim

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Ziraat Odası Başkanı Cengiz Güçlü yapılan genel kurulda yeniden seçildi.

Dinar Ziraat Odası'nın 19. Genel Kurulu yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Afyonkarahisar'dan gelen çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Genel kurulda mevcut Başkan Cengiz Güçlü ile Burhan Özdemir yarıştı. Kullanılan 94 geçerli oydan 69'unu alan Cengiz Güçlü yeniden başkan seçildi. Burhan Özdemir'in 23 oy aldığı seçimde 2 oy da geçersiz sayıldı.

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