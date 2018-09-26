Dinar Yeni Sanayi asfaltlanıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki asfalt çalışmaları sürüyor.

Dinar Belediyesi ekipleri Dinar- Denizli yolu üzerinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde asfalt çalışması başlattı. Bir süre önce başlayan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sanayinin yolları asfaltlandı.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, sanayinin yollarını aşırı bozuk olduğunu belirterek, "Sanayi esnafımız bizim için çok önemlidir. Onların daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanayinin yolları aşırı derecede bozulmuştu. Şimdi ise asfaltlanarak çok güzel bir görünüme kavuştu" dedi.

Dinar Yeni Sanayi Sitesi esnafı da yol yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte Belediye Başkanı Saffet Acar'a ve ekiplerine teşekkür etti.

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