Dinar TSO'da seçim

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Ticaret ve Sanayi Odası seçimi yapıldı.

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası'nın oda binasında yapılan seçiminde Abdullah Bağırkan ile Abdullah Yıldız yarıştı. Abdullah Bağırkan 9 grubun 6'sını, Abdullah Yıldız ise 3'ünü kazandı. 20 kişiden oluşan meclise Abdullah Bağırkan 13 ismi, Abdullah Yıldız ise 7 ismi yerleştirdi. Yeni meclis üyeleri 21 Nisan'da yapılacak toplantıda yönetim kurulu başkanını seçecek.

Seçim sonunda açıklama yapan Abdullah Bağırkan, "Tüm ekibime, oy kullanan üyelere, emniyet mensuplarımıza, jandarma teşkilatına, seçim kurulunda görevli arkadaşlara ve vatandaşımıza teşekkür ederim" dedi.

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