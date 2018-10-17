Dinar DH'de yangın tatbikatı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Dinar Devlet Hastanesi'nde, Afyonkarahisar Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dinar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Dinar Devlet Hastanesi ekiplerinin katılımıyla tatbikat düzenlendi. Senaryoya göre hastanede çıkan yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler kurtarıldı. Yaralanan ve dumandan etkilenenler hastane binasının camlarından ve yangın merdiveninden çıkartıldı. Yararlananlar acil servise getirilirken, diğerleri ise sedyelerle tedavi alanlarına toplandı.

Dinar Devlet Hastanesi yönetimi yangın ihbarı alır almaz kriz masası oluşturarak, yapılacak işleri bu odadan yönetti. Yaralıların tedavi edilmelerinin ardından hastane binası dışındaki toplanma alanında tatbikat sona erdi.

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