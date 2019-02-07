Dinar'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Dinar-Çay Karayolu Çiçektepe köyü mevkiinde seyir halindeki S.A.'nın kullandığı 20 BP 231 plakalı Tır'ın aniden durması üzerine İ.K. kullandığı 01 KV 664 plakalı kamyon, A.C.Ç.'nin kullandığı 03 BE 713 plakalı minibüs ve Y.E. yönetimindeki 06 PTS 14 plakalı kamyon çarpışarak zincirleme kaza yaptı. Karşı yönden seyreden E.K. ise manevra yapınca kullandığı 34 BTN 4304 plakalı otobüs ise yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada, sürücülerden A.C.Ç. ve yanındaki Ö.A. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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