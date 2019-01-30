Dinar'da yaşlıların yemeği vakıftan

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kınık köyünde oturan yaşları 70 ve üzeri 20 kişiye 'Köyümün Yaşlıları Köyümün Misafiridir' projesi kapsamında her gün kahvaltı ve akşam yemeği vermeye başladı.

Dinar Kaymakamlığı SYDV ile Kınık köyü muhtarlığınca, köyde oturan 70 yaş üzeri 20 vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı. 'Köyümün Yaşlıları Köyümün Misafiridir' projesi kapsamında her gün 20 vatandaşa kahvaltı ve akşam yemeği veriliyor. Kaymakamı Selami Kapankaya, SYDV Müdürü İrfan Yüksel ve daire müdürleri köyü ziyaret ederek Kınık Köyü Muhtarı Adem Sargın ve köylülerle görüştü. Proje kapsamında verilen ilk akşam yemeğine katılan Kaymakam Kapankaya, yaşlılarla sohbet etti.

Kaymakam Kapankaya, projenin çok özel olduğunu ve önemsediklerini kaydetti. Herkesin yaşlanacağını belirten Kaymakam Kapankaya, "Projeyle vatandaşlarımız günlük taze sıcak yemek imkânına sahip oluyor. En azından yemek saatlerinde bir araya gelerek yemek yiyip sohbet ediyorlar. Kınık köyünde imece usulüyle faaliyete geçirdiğimiz bu projenin yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasına temenni ediyorum" dedi.

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